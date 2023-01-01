Ермак. Людмила Шелгунова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во времена царствования Иоанна Грозного плавать по реке Волге было совсем не безопасно. Разбойники грабили суда, и грабили как проезжих, так и купцов на перевозах. В числе разбойников много было вольных донских казаков, но самая большая шайка была у Ермака. Его имя гремело по всей Волге. Спуску он не давал никому и останавливал суда с государевою казною и купеческими товарами и с чужеземными послами. Все, что мог брать, он брал, и на себе доказывал, что доброму вору – все в пору. Показалось ему на Волге тесно, и он вышел Каспийское море, где нападал на персидских и бухарских послов и грабил их. Услыхав о разбоях Ермака, царь присудил его и его четырех атаманов к смертной казни. Но судьба точно сжалилась над шайкой Ермака и весною казаки получили грамоту от 6-го апреля 1579 года, в которой Строгановы убеждали их бросить недостойное ремесло и приобрести добрую славу. «У нас имеются крепости и земли, но мало дружины,– писали они: – идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства». Когда Ермаку прочли эту грамоту, то он заплакал от умиления. И вот полетел по Волге клич: Ермак сзывал к себе всех желающих отправиться вместе с ним на его родину, оборонять Великую Пермь. Желающих нашлось много и поплыл Ермак на Каму со своими четырьмя товарищами и с пятьюстами бесстрашных удальцов. 1581-1585 гг.



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