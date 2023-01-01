Эрион. Арина Вильде (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Арины Вильде – «Эрион». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Соло первоклассный хакер в мире, где правят технологии будущего. Вся его жизнь кардинально меняется, когда во время очередного заказа на глаза попадает информация о тайном проекте «ЭРИОН», бункере, построенном до падения метеорита, и в котором, возможно, вот уже почти четыреста лет находятся люди и животные в состоянии гибернации. Какие опасности поджидают его в Мертвых землях? Что там делает молодая девушка Тея, если много лет правительство твердит, что территория необитаема? Кому стоит доверять, а кого опасаться? Соло придется взвешивать каждое принятое решение, чтобы достичь цели и вернуться на Материк живым. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Эрион слушать на видеосервисе Wink.