Эрагон. Вилка, ведьма и дракон. Кристофер Паолини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кристофер Паолини «Эрагон. Вилка, ведьма и дракон» – долгожданная новинка, возглавившая все рейтинги продаж в Великобритании. Прошел год с тех пор, как Эрагон покинул Алагейзию. Он нашел идеальное место для строительства нового дома Всадников и драконов, и ежедневно ему приходится решать множество задач. Впрочем, несмотря на разногласия, все и упрямые гномы, и воинственные ургалы, и надменные эльфы, и молчаливые Элдунари стараются помочь Эрагону. Иногда Эрагону приходится вступать в сражения, иногда – лучше избежать прямого противостояния и шагнуть в неизвестность, а порой – приходится делать и то и другое. Мир Алагейзии, мудрые странники, пронизывающая мир магия и, конечно же, могущественные драконы!



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