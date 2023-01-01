Эр или Со – ИИ и Улучшенная раса. Гулия Додожонова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Научно-фантастическая антиутопия о новых расах, искусственном интеллекте и путешествиях во времени.Со – электум, потомок улучшенной расы – генетически модифицированный ребенок. Как и все другие юные электумы, Со всю свою жизнь провел в исследовательской лаборатории под постоянным наблюдением искусственного интеллекта. Однако однажды он оказывается по другую сторону стены – в неизведанном им мире.За стенами исследовательской лаборатории лежит постапокалиптический и недружелюбный мир, наполненный новыми разумными существами и пронизанный опасностями. К счастью, Со знакомится с электумом, который предлагает ему свою защиту.Это первая книга из трилогии, написанной автором. Эта захватывающая по стилю книга требует, чтобы читатель действительно углубился и проникся романом.



Эр или Со – ИИ и Улучшенная раса слушать на видеосервисе Wink.