Эпоха революций. Прогресс и реакция с 1600-го года по наши дни. Фарид Закария. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Всю историю человечества можно изложить как историю политических течений и политической борьбы. Всегда были, есть и будут как сторонники прогресса, так и ретрограды, скучающие по прошлому. Их называют тори и вигами, левыми и правыми, демократами и республиканцами, либералами, консерваторами и популистами. Экономические и политические процессы носят цикличный характер, и за быстрым прогрессом, как правило, наступает реакция, приводящая к смене преобладающего политического мышления.



Почему крошечная Голландия в XVII веке была самой экономически развитой державой в Европе? Как другой небольшой островной стране удалось уже в XVIII веке стать мировой империей? На примере революционных изменений, происходящих в разные исторические периоды и в разных сферах жизни, Фарид Закария неторопливо, объективно и уравновешенно учит нас разбираться в причинах и следствиях политических процессов и не ожидать скорого наступления конца света.



Эпоха революций слушать на видеосервисе Wink.