Эпоха переселения душ. Виталий Невзоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга о мире, где правит бал его величество Волшебство. Здесь есть всe чародейки и архимаги, могучие артефакты, эльфы и гномы, экзотические королевства и неприступные замки, интриги и войны. Один из великих магов, граф Витольд де Льеро, вознамерился проверить на практике древнюю теорию пере�селения в параллельный мир. Но главным героем романа является совсем не он, а наш современник, рядовой Василий Владимирский. Каким образом он оказался в волшебном мире Керданы и что там с ним приключилось, вы узнаете из самой книги.



Эпоха переселения душ слушать на видеосервисе Wink.