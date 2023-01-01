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Эпоха переселения душ. Виталий Невзоров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика941 мин16+
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Сюжет
Эта книга о мире, где правит бал его величество Волшебство. Здесь есть всe чародейки и архимаги, могучие артефакты, эльфы и гномы, экзотические королевства и неприступные замки, интриги и войны. Один из великих магов, граф Витольд де Льеро, вознамерился проверить на практике древнюю теорию пере�селения в параллельный мир. Но главным героем романа является совсем не он, а наш современник, рядовой Василий Владимирский. Каким образом он оказался в волшебном мире Керданы и что там с ним приключилось, вы узнаете из самой книги.
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