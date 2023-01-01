Эпоха Павла I. Эпизод 1. Евгений Анисимов,Юлия Трабская
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Эпоха Павла I. Эпизод 1. Евгений Анисимов,Юлия Трабская

Эпоха Павла I. Эпизод 1. Евгений Анисимов,Юлия Трабская (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература16+

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Сюжет

Данный учебный курс посвящен истории Санкт-Петербурга с момента его основания в 1703 году до отъезда большевистского правительства в Москву в 1918 году. В задачи курса входит освещение политической, культурной, экономической жизни города в контексте развития Российской империи в течение двух столетий. Пройдя курс, слушатель узнает об истории создания Петербурга, его застройке, расцвете и трудностях, а также познакомится с основными событиями российской истории. В курсе показаны сложные процессы и трансформации внутренней политики российских императоров и то, как это отражалось на жизни имперской столицы и ее жителей. Особое внимание в лекциях уделено тому, как на протяжении веков менялся внешний облик города, рассказывается об архитекторах и скульпторах, создавших образы Петербурга. Кроме того, отдельные сюжеты курса посвящены развитию культуры и искусства и повседневной жизни петербуржцев. Город предстает перед слушателями как живой организм, сыгравший ключевую роль в истории России и Европы. Курс насыщен историческими образами, видами Петербурга и дает представление о мнении современников и исследователей о важнейших событиях в истории столицы Российской империи.

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