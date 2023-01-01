Эпоха искусственного интеллекта и будущее человечества. Генри Киссинджер, Эрик Шмидт, Даниэль Хаттенлохер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Будущее наступило быстрее, чем мы ожидали, и так долго предсказываемая всеми четвертая промышленная революция свершилась. Искусственный интеллект уже во многом определяет нашу жизнь, а в дальнейшем нам придется пересмотреть само понятие «человек» и его роль в новом мире. Ведущие эксперты со�брались вместе, чтобы обсудить, как искусственный интеллект изменит науку, политику и социальную сферу. Но главное — как человечеству преодолеть эпоху турбулентности и создать мир, где ИИ — партнер, а не главный конкурент.



Эпоха искусственного интеллекта и будущее человечества слушать на видеосервисе Wink.