Энциклопедия юного изобретателя. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда ребенок растет, его интересует все вокруг: что, почему и из-за чего происходит. И порой случается так, что, казалось бы, на самый простой и наивный детский вопрос оказывается не так-то просто найти правильный ответ. Для того чтобы подобные ситуации происходили как можно реже, мы советуем прослушать аудиокнигу «Энциклопедия юного изобретателя». Уверены, она будет интересна и полезна не только детям, но и их родителям. Ведь из этой книги можно узнать о том, как возникло книгопечатание, что такое железо и огонь, бумага и порох, для чего нужен микроскоп и линзы, а также многое другое. ©



Энциклопедия юного изобретателя слушать на видеосервисе Wink.