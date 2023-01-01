Энциклопедия Вредоносных Родовых программ. Том 1. Лиана Димитрошкина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга написана о том, что нам порой мешает в жизни, а мы сами об этом не подозреваем. Книга написана очень простым языком, книга художественная, поэтому легко читается и в доступной форме рассказывает о том, что такое Вредоносные Родовые Программы и как можно изменить свою жизнь, научившись их распознавать. Кроме того, в этой книге немного рассказывается и о том, как устроены законы семейных систем. В ней много практической информации, которую можно не только читать, но и тут же применять, делая предложенные упражнения.



Энциклопедия Вредоносных Родовых программ слушать на видеосервисе Wink.