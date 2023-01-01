WinkАудиокнигиЭнциклопедия Вредоносных Родовых программ. Том 1. Лиана Димитрошкина
Энциклопедия Вредоносных Родовых программ. Том 1. Лиана Димитрошкина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие137 мин16+
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Сюжет
Эта книга написана о том, что нам порой мешает в жизни, а мы сами об этом не подозреваем. Книга написана очень простым языком, книга художественная, поэтому легко читается и в доступной форме рассказывает о том, что такое Вредоносные Родовые Программы и как можно изменить свою жизнь, научившись их распознавать. Кроме того, в этой книге немного рассказывается и о том, как устроены законы семейных систем. В ней много практической информации, которую можно не только читать, но и тут же применять, делая предложенные упражнения.
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