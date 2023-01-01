Энциклопедия таролога. Все, что нужно знать, если вы работаете с картами Таро. Антон Мамон (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Антон Мамон – российский таролог и востребованный предсказатель. Эта книга – квинтэссенция всех его знаний о работе с Таро и лучший справочник для тех, кто желает освоить или усовершенствовать тарологическую практику. Вы погрузитесь в мир Таро и поймете, по каким законам он живет. Вытянуть карту и прочитать ее описание под силу каждому. Но если вы хотите осознанно и компетентно работать с картами, необходимо понимать саму суть Таро: как зародилась эта уникальная система; откуда человек получает информацию, читая расклад; какие смыслы закодированы в каждом аркане. Этот и другой важный материал вы найдете на страницах книги. • Подробный анализ различных версий возникновения карт и рассказ о людях, которые стояли у истоков формирования системы Таро (Сфорца, Кроули, Уэйт, Папюс, Вирт и др.). • Ответы на такие вопросы, как: откуда приходит информация во время гадания, чего можно ожидать от карт, как формулировать запрос для расклада. • Рекомендации по выбору колоды, ее активации, настройке на работу. • Сведения о том, как Таро пересекаются с различными магическими дисциплинами (астрология, руны, алхимия и др.). • Описание структуры колоды, значение мастей, тема «плохих» карт. • Особенности консультирования на Таро. «Мир Таро – это увлекательная картина, которую можно рассматривать всю жизнь, и каждую секунду будет открываться что-то новое, ранее неизведанное. В данной книге я наиболее полно зафиксировал все, что знаю о картах, а также ответил на самые популярные вопросы. Ну что, друзья, в добрый путь?» (Антон Мамон).



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