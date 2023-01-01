WinkАудиокнигиЭнциклопедия сказочных существ сказки. Авторский коллектив
Энциклопедия сказочных существ сказки. Авторский коллектив (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература298 мин12+
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Сюжет
Маг и волшебник, доктор сказочных наук, профессор Историус много веков изучает сказочные миры и их обитателей: троллей и великанов, фей и драконов, хоббитов и стуканцов. Все, что ему удается узнать, он записывает в старинную книгу – энциклопедию сказочных существ. Профессор Историус решил поделиться своими тайными знаниями с вами. На этом диске вы найдете не только его волшебную энциклопедию, но и семь чудесных сказок.
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