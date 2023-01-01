Энциклопедия фитнеса. TGYM. Татьяна Федорищева,Дмитрий Федорищев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна и Дмитрий Федорищевы – создатели популярного фитнес-проекта «TGym – яркий путь к совершенству!», ведущие вебинаров и профессиональные тренеры, разработавшие свою систему взвешенного питания и тренировок. Проект TGym предназначен для тех, кто хочет создать тело своей мечты! Только в симбиозе тренировок, сбалансированного (но не ограничивающего!) питания и четкой схемы работы со своим организмом вы сможете изменить фигуру и внешность. Основываясь на подсказках и программах упражнений, данных в аудиокниге, вы сможете разработать свой проект усовершенствования физической подготовки и научитесь чувствовать свое тело, понимать его процессы и использовать законы, по которым оно естественно функционирует. А помогут вам в этом правила сбалансированного питания, полезные и вкусные рецепты для поддержания здоровья и массы, сплит-программы на неделю, базовые и специализированные упражнения. И помните – нет невыполнимых задач! Ваши цели ограничиваются лишь собственным желанием и упорством!



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