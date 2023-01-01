Энергия Цели. Как построить бизнес, жить с удовольствием, заботиться о себе и ничем не жертвовать. Елена Чернышова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Елена Чернышова откровенно и просто делится деловым и жизненным опытом женщины, отважившейся развивать мужской бизнес в российском регионе. Автор затрагивает темы, о которых не говорят публично, но которые волнуют многих женщин-предпринимателей. Прочитав эту книгу, вы узнаете: • Что нужно женщине, чтобы быть успешной в традиционно «мужском» бизнесе. • Как по-настоящему заботиться о себе, чтобы быть в отличной форме. • Почему не стоит использовать «женские хитрости» в деловых переговорах. • Как собрать вокруг себя преданных людей, чтобы ежедневная работа с ними была в радость. • Чему и у кого учиться, чтобы знания не копились напрасно, а использовались в деле. • Что делать, когда все идет не так, как вам бы хотелось.



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