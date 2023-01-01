Энергия мозга. Теория развития всех психических заболеваний, объясняющая их общую причину. Кристофер Палмер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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В книге «Энергия мозга» Кристофер Палмер исследует взаимосвязь между метаболизмом, питанием и здоровьем мозга, предлагая новые подходы к лечению психических расстройств и нейродегене�ративных заболеваний. Автор утверждает, что митохондрии, отвечающие за выработку энергии в клетках, играют ключевую роль в функционировании мозга и их дисфункция может привести к различным когнитивным и эмоциональным проблемам.



Энергия мозга слушать на видеосервисе Wink.