WinkАудиокнигиЭнергия мозга. Теория развития всех психических заболеваний, объясняющая их общую причину. Кристофер Палмер. Ключевые идеи книги
Энергия мозга. Теория развития всех психических заболеваний, объясняющая их общую причину. Кристофер Палмер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология30 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
В книге «Энергия мозга» Кристофер Палмер исследует взаимосвязь между метаболизмом, питанием и здоровьем мозга, предлагая новые подходы к лечению психических расстройств и нейродегене�ративных заболеваний. Автор утверждает, что митохондрии, отвечающие за выработку энергии в клетках, играют ключевую роль в функционировании мозга и их дисфункция может привести к различным когнитивным и эмоциональным проблемам.
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