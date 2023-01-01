Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатилетний грузчик Роман Шторкин ведет ничем не примечательную жизнь, как и тысячи, а может быть и миллионы его ровесников во всем мире. Но в один из дней, в силу ряда таинственных и независящих от него обстоятельств Романа обращают в вампира Рама Второго. С удивлением узнав, что оказывается Землей уже давным-давно управляет вампирское сообщество, Рама с головой окунается в изучение курса главных вампирических наук: гламура и дискурса. Но оказывается разорвать связь с людьми не так-то просто. И даже несмотря на новую вампирскую сущность, Рома- Рама не перестает задавать себе вечные вопросы, волнующие человечество: «откуда взялся мир?» и «что есть истина?» Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Виктора Пелевина: IPhuck 10, Чапаев и Пустота, SNUFF, Generation P, T, Любовь к трем цукербринам, Рассказы в исполнении автора, Лампа Мафусаила, Бэтман Аполло, Ананасная вода для прекрасной дамы, Жизнь насекомых, Смотритель, Омон Ра, Тайные виды на гору Фудзи, Желтая стрела и другие повести, Спи, Ника, Хрустальный мир, День бульдозериста, Вести из Непала, Ухряб, Тарзанка, Пространство Фридмана, Ассасин, Девятый сон Веры Павловны, Зал поющих кариатид, Кормление крокодила Хуфу.



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