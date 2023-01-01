Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин
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Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин

Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза648 мин18+
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Сюжет

Читает актер Игорь Жижикин Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?

Empire V / Ампир «В» слушать на видеосервисе Wink.

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