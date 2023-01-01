Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Читает актер Игорь Жижикин Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?



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