Эмоциональный интеллект 2.0. Тревис Бредберри, Джин Гривз. Ключевые идеи книги.
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Эмоциональный интеллект 2.0. Тревис Бредберри, Джин Гривз. Ключевые идеи книги.

Эмоциональный интеллект 2.0. Тревис Бредберри, Джин Гривз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология26 мин16+

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Сюжет

Книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект» произвела фурор. Эта работа эксперта по психологии, одного из создателей термина «эмоциональный интеллект», не только о том, что такое эмоции и как ими управлять. Автор предлагает новое научное исследование, посвященное нашему второму интеллекту — эмоциональному.
Цель путешествия, которое предлагает автор — привнести ум в эмоции и научить, как это осуществить.

Эмоциональный интеллект 2 слушать на видеосервисе Wink.

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