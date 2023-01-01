Эмоциональный интеллект 2.0. Тревис Бредберри, Джин Гривз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект» произвела фурор. Эта работа эксперта по психологии, одного из создателей термина «эмоциональный интеллект», не только о том, что такое эмоции и как ими управлять. Автор предлагает новое научное исследование, посвященное нашему второму интеллекту — эмоциональному.

Цель путешествия, которое предлагает автор — привнести ум в эмоции и научить, как это осуществить.



Эмоциональный интеллект 2 слушать на видеосервисе Wink.