WinkАудиокнигиЕмеля-охотник. Дмитрий Мамин-Сибиряк
Емеля-охотник. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Сказки12+
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Сюжет
«Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами…»
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