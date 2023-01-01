Ельцин. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу известного журналиста, международного обозревателя, телеведущего Леонида Млечина «Ельцин» из авторского цикла, посвящeнного людям и событиям последних ста лет отечественной истории. Ельцин принадлежал к тем, кто делает историю. Он из породы людей, которые неостановимо идут к власти. Для них власть – это, пожалуй, единственное, что приносит удовольствие всегда. Все остальное доставляет лишь кратковременную радость. На наше счастье, Ельцин пришел к власти и оставался у власти с помощью механизма демократии. Нарушив историческую традицию, Ельцин перестал давить своих подданных, насильно тянуть нас в светлое будущее. Нельзя сказать, что народ ему за это сильно благодарен.



Ельцин слушать на видеосервисе Wink.