Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель. Роберт Хардман (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Блестящая биография королевы Великобритании Елизаветы II, рассказ о ее роли в мире от известного королевского биографа Роберта Хардмана! Роберт Хардман освещает различные аспекты королевской жизни уже более двадцати лет и является автором фильма и книги «Монархия. Королевская семья за работой». Сотрудничает с лондонской газетой Daily Mail. Елизавета II – культовый монарх, до 20 лет ни разу не отваживавшийся побывать дальше острова Уайт, но с тех пор посетивший более 130 стран по всему миру, выполняя обязанности дипломата и государственного деятеля. За годы ее правления мировая сцена изменилась до неузнаваемости. Королева смотрит на планету и ее жителей дольше, чем любой другой глава государства, и взаимодействует с миром, как никакой другой из монархов современной истории. Ее жизнь полна драмы, интриг, экзотических и иногда опасных эпизодов, героев, мошенников, помпы и гламура, но в основе – образ женщины, завоевавшей сердца всего мира. Вы узнаете: • о самых громких турне королевы • о тонкостях королевского этикета • об отношениях Елизаветы II с лидерами стран и премьер-министрами Великобритании • о непростом пути сближения с Россией, Германией, Ирландией и Китаем • о роли принца Чарльза, принцессы Дианы и других членов королевской семьи "Просто великолепно! Это захватывающий, увлекательный и авторитетный тур де форс, освещающий путь королевы как исторической личности, главы государства и знаменитости с одинаковым размахом. Аудиокнига отличается уникальным сочетанием инсайдерских анекдотов, глубоких знаний, личного опыта и превосходного повествования, выдающегося британского королевского обозревателя",– Саймон Джонатан Себаг-Монтефиоре, доктор исторических наук, журналист и автор бестселлеров «Молодой Сталин», «Двор красного монарха».





Елизавета II слушать на видеосервисе Wink.