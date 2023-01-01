Елиорнавия из клана Сигур. Владарг Дельсат (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мир изменился. Теперь люди делятся на сангвиз и хомо. Первые питаются кровью, а вторые отдают ее взамен на защиту и помощь. Елиорнавия – молодая сангвиза. Она принадлежит к знатному клану Сигур и является одной из первых женщин, служащих на Страже хомо. Елиорнавия довольна своей жизнью. До тех �пор, пока неожиданное появление посреди леса двух обескровленных девочек не переворачивает ее мир. Теперь у Елики нет выбора: она должна узнать, кто виновен в нападении на детей, и узнать правду о собственном предназначении.



Елиорнавия из клана Сигур слушать на видеосервисе Wink.