Эльфийка и другие неприятности. Ольга Коробкова,Екатерина Сулименко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нелегко быть полукровкой, даже если ты принцесса. Придворные вечно норовят поставить на место, фаворитки отца пытаются сослать в монастырь, а сам папуля мечтает выдать замуж. И даже жениха подобрал. Правда, тот после знакомства со мной решил, что жениться ему рано, и сбежал. И чтобы дитятко (то бишь я) не пропало, папа отправил меня в академию. Интересно, как долго она простоит?



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