Эльфика. Сказки великого перехода. О Судьбе, Душе и Выборе. Ирина Семина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига Эльфики – известного психолога и сказкотерапевта Ирины Семиной, отвечает на самые главные вопросы, и дает возможность научиться менять мир вокруг себя. Состояние повышенной тревожности витает в воздухе, и для этого есть причины… Войны. Теракты. Кризис. Неопределенность. Привычный мир теряет стабильные очертания, корежится, оседает, местами даже рушится. А больше всего пугает, что все эти пароксизмы нам совершенно неподконтрольны! Всех нас волнует вопрос: как же жить дальше? Как выживать среди озлобленности, страхов и вражды? На это Эльфика отвечает: вот так жить – очень просто, веря силе Великого Перехода, меняя жизнь вокруг себя в лучшую сторону! Да, это под силу каждой из нас. Ведь в каждой женщине прячется волшебница, способная творить чудеса!



Эльфика слушать на видеосервисе Wink.