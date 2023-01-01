Эльфика. Простые вещи. Уютные сказки о чудесах, которые рядом. Ирина Семина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказки о любви и мечте, о жизни и надежде, о человеке и Мироздании, о поиске своего Пути и понимании совей Души Все мы окружены вещами. Приятными и не очень, необходимыми и совсем бесполезными. Какими-то вещами пользуемся мы, а какие-то – пользуются нами. От одних хочется поскорее избавиться, другие мы храним как зеницу ока. Но знаете ли вы, что вещи с нами говорят? Настойчиво и откровенно. Но, к сожалению, не всегда мы можем распознать их голоса. Что же хочет нам поведать старая ракушка, в далеком детстве подобранная на берегу? О чем шепчет витрина магазина? Что же такого интересного желают нам сказать новенькие туфли? А вдруг это «что-то» – действительно важно? Об этом, и не только, в цикле сказок «Простые вещи» расскажут вам две чудесные сказочницы – Ирина Семина и Наталья Кулибова.



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