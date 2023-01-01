Элемент крови. Георгий Зотов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гарантируем – такого вы еще не читали никогда! Головокружительный мистический триллер, изобилующий черным юмором и скандальными пародиями на современную российскую действительность. Саддам Хусейн играет в дешевой рекламе. Телеведущий Влад Кистьев снимает сериал «Доктор Трупаго». Мэрилин Монро уменьшили бюст до нуля. Здесь чудовищные пробки, мобильная сеть – глючный «Хеллафон», рекламу на ТВ невозможно выключить, а пиво подается ТОЛЬКО теплым. Удивлены? Но настоящий Ад – это такая же жизнь, как на Земле только хуже. С той разницей, что это – навсегда. Черти и грешники в кипящих котлах… ведь вы именно так представляли себе Преисподнюю? Напрасно. Да, в Аду котлы действительно есть – но только в туристическом квартале, куда водят на оплаченные экскурсии лохов из Рая. Но однажды размеренное существование грешников в Аду нарушается невероятным преступлением – убийством. Кто-то хладнокровно уничтожает самых известных людей Ада с помощью загадочного вещества. Но как можно убить того, кто и так уже мертв? И главное – зачем? Расследование сенсационного преступления поручено самому успешному адскому сыщику – бывшему офицеру царской полиции Калашникову.



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