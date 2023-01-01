Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые измерения и поиски окончательной теории. Брайан Грин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Великий физик Лев Ландау сказал: «Человек может познать даже то, что ему не под силу представить». Вся история науки XX века только и делала, что подтверждала эти слова. В начале столетия не все физики верили, что существуют атомы, — сегодня они рассуждают о явлениях, в миллионы раз более микроскопических, чем атом. Более того, именно сегодня ученые готовы предложить теорию, которая объединит ключевые знания о нашем мире в единую систему: теорию всего. Как она выглядит? В чем ее смысл? Как наука смогла ее сформулировать? В конце концов, могут ли понять ее люди, чье знакомство с физикой ограничивается школьным курсом? Для этого и написано саммари! Прочитайте его и поймете, как устроено… все на свете!



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