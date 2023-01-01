Экзотическая свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Экзотическая свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Экзотическая свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

4 года назад Олег платов получил повышение по службе, и, порвав с прошлой серой и будничной жизнью, частью которой были и жена с сыном, переехал в большой город. Полгода назад он встретил Виолу, на которой теперь собирается жениться. Виола – полная противоположность бывшей жене Олега Людмиле (развод с которой до сих пор официально не оформлен). Виола – женщина-праздник. Она любит веселье, необычные блюда и даже свадьбу предлагает провести в какой-нибудь экзотической стране. Неожиданно к Олегу приезжает сын Егор. Он вернулся из армии и хочет поступать в институт. Пока же он сдает экзамены на подготовительные курсы. Причем Егор уверен, что если на бюджетное место он не пройдет, то будет учиться на платном. Платить же будет отец. Места в общежитии для абитуриентов тоже нет, поэтому жить Егор намерен у отца. Олегу же повзрослевший сын кажется совершенно чужим. Виола, пытаясь сблизить отца с сыном, устраивает совместный поход в ночной клуб. Но перед выходом Олег с Егором ссорятся, и сын остается дома. Вскоре с вечеринки возвращаются и «родители» – Олегу стало плохо с желудком. Он принимает лекарство и пытается уснуть, но в соседней комнате молодежь устроила продолжение праздника. Олег входит в комнату, когда виола пытается поцеловать Егора. Олег хочет немедленно выгнать незваного гостя из дома, и лишь звонок бывшей жены и обещание не чинить препятствий с предстоящим разводом успокаивают разгневанного Олега. Олег продолжает подготовку к экзотической свадьбе, но у него открывается язва желудка, и он попадает в больницу. Ему предписана строгая диета и полный покой. Но на помощь больному приходит не «экзотическая» невеста, а бывшая жена и сын. Олег понимает, кто ему по-настоящему дорог. А вскоре он узнает, что Виола никогда не любила Олега. Ей нужны всего лишь его деньги, и быть сиделкой около больного и пожилого мужа она не собирается. Олег прогоняет Виолу.

Экзотическая свадьба слушать на видеосервисе Wink.

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