Эквилибрист. Путь долга. Михаил Катюричев (книга, 2021) слушать онлайн

Михаил Катюричев – писатель-фантаст, автор книг в жанре фэнтези. Популярность ему принёс цикл книг «Эквилибрист». Представляем в аудиоформате третью, финальную, книгу этого цикла, которая называется «Путь долга». Перед нами история попаданца в мир меча и магии. Герою «посчастливилось» стать тёмным магом. Единственным тёмным магом в государстве светлых. И теперь он всеобщий враг, опасный для этого мира. То, что в реальности герой совсем не таков, никого не волнует, и его ждёт судьба изгоя. Пытаясь освоить свою магическую силу, которая к тому же оказалась с подвохом, герой решает никому ничего не доказывать, а следовать своим путём – идти по лезвию ножа. Прошло немало лет, и постоянную борьбу за выживание сменил покой. Но расслабляться рано, ведь подковёрные игры и интриги могут быть куда опаснее меча. Герою предстоит исполнить свой долг, несмотря на опасность избранного пути. Пути, который он обязан пройти полностью.



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