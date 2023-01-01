Экспоненциальный век. Как ускоряющиеся технологии меняют бизнес, политику и общество. Азим Ажар. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Футурологи не устают предупреждать: технологии невообразимо изменят наш мир. На самом деле они его уже изменили. Алгоритмы управляют нашей работой и общением, меняют правила бизнеса и перераспределяют власть. Технологии развиваются экспоненциально, а мы мыслим линейно — и опаздываем. Та�к возникает экспоненциальный разрыв — трещина в мировом порядке.

Мы стоим на развилке: слева — светлое будущее, в котором общественные нормы и законы соответствуют новым возможностям, справа — череда неуправляемых конфликтов.

Аналитик Азим Ажар разбирает ключевые технологические тренды и их преобразующее воздействие на бизнес, промышленность и всю нашу жизнь. Он уверен: экспоненциальный разрыв еще можно преодолеть. Как именно? Подробности в саммари!"





Экспоненциальный век слушать на видеосервисе Wink.