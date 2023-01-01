Экспоненциальные организации: почему новые организации в 10 раз лучше, быстрее и дешевле, чем ваша (и что с этим делать). Салим Исмаил, Майкл Мэлоун, Юри ван Геест. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы живем во время смены парадигм, когда подрывные инновации появляются даже в консервативных областях рынка. В этой ситуации одни фирмы банкротятся, а другие добиваются экспоненциального роста и как минимум десятикратного преимущества над конкурентами. Как им это удается? Они задаются целью найти нишу, которая позволит улучшить жизнь людей, используя средства информатизации. Авторы книги «Экспоненциальные организации» считают, что ключ к успеху лежит в наборе из 11 характеристик. Каждая из них подробно описана в книге. Например, все экспоненциальные компании движимы амбициозной, вдохновляющей целью, используют алгоритмы и автоматизацию, предпочитают иметь доступ к ресурсам, а не владеть ими. Уникальность книги — в полноте проанализированных моделей экспоненциальной и линейной парадигм.



Экспоненциальные организации: почему новые организации в 10 раз лучше, быстрее и дешевле, чем ваша (и что с этим делать) слушать на видеосервисе Wink.