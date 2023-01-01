Эксперимент «Исола». Оса Авдич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В будущем, которое рисует Оса Авдич, Советский союз не прекратил свое существование, напротив, большинство стран Европы вошли в соцлагерь, который носит гордое название Дружественного Союза. Действие начинается в Стокгольме, протекторат Швеции, в марте 2037 года. Анне Франсис, сотруднице министерства, предлагают принять участие в секретном эксперименте: правительство ищет сотрудника, который займет вакантное место в таинственном проекте RAN, и именно Анна должна помочь выбрать этого сотрудника. Для этого она вместе с кандидатами будет отправлена на остров Исола, где через какое-то время должна будет сымитировать свою смерть и посмотреть, как ведут себя оказавшиеся на острове люди в критической ситуации. Вот только происходящее быстро выходит из-под контроля, каждый из членов команды хранит свои страшные тайны, а вся операция оказывается совсем не тем, чем кажется.



Эксперимент «Исола» слушать на видеосервисе Wink.