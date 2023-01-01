Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызва�ть улыбку на устах даже самого серьезного читателя.



Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова слушать на видеосервисе Wink.