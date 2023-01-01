Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее действие. Джозеф Пайн II, Джеймс Гилмор. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее действие» — книга Джозефа Пайна II и Джеймса Гилмора, которая будет полезна каждому предпринимателю. Будь вы владельцем кофейни, блогером, брокером или стоматологом, этот учебник поможет сделать ваш продукт особенным, вдохновля�ющим и адресованным конкретному человеку.

Чтобы продукт имел высокую потребительскую ценность, он должен представлять собой впечатление, пишут Пайн и Гилмор. А каждое хорошее впечатление состоит из четырех аспектов: развлечения, обучения, ухода от реальности и эстетики.

Послушайте аудиосаммари, и вы научитесь не только создавать впечатления, но и трансформировать людей, удовлетворяя самые высокие их потребности.



Экономика впечатлений слушать на видеосервисе Wink.