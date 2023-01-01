Экологичное материнство. Как оградить своих детей от вредной химии. Екатерина Юсупова
Wink
Аудиокниги
Экологичное материнство. Как оградить своих детей от вредной химии. Екатерина Юсупова

Экологичное материнство. Как оградить своих детей от вредной химии. Екатерина Юсупова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература510 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

Юсупова Екатерина (@amelyrain.eco) – профессиональный эколог и один из самых известных ЭКО- и ЗОЖ-блогеров в Инстаграме. К ее мнению прислушивается уже более 250000 человек! Свой экоблог Екатерина начала вести после рождения дочери Амелии, когда узнала, что даже многие детские товары не отвечают стандартам безопасности и крайне вредны для здоровья. Ей захотелось открыть людям горькую правду о составах товаров ежедневного потребления, и теперь в своем блоге она делает разборы составов и подборки натуральных альтернатив. В этой аудиокниге вы найдете массу уникальной полезной информации и огромное количество бесценных советов: · как подготовиться к беременности вам и вашему супругу · как оградить всю свою семью от вредных веществ, которые прячутся в косметике, бытовой химии, посуде, продуктах питания, лекарствах и витаминах · как отличить ЭКО- и БИО-товары от псевдополезной продукции · как выбрать для ребенка максимально безопасные для его здоровья игрушки и одежду · как подобрать безопасные стройматериалы и мебель для дома и т.д. «В век жестокой конкуренции и охоты за большей прибылью производителей, переизбытка рынка продукции, владельцы и технологи производств даже детских товаров стараются максимально удешевить сырье, не заботясь о здоровье покупателей! Если не мы, родители, то кто позаботится о безопасности и здоровье наших детей?» –Екатерина Юсупова, @amelyrain.eco «Я уже несколько лет подписана на блог Кати и каждый второй пост сохраняю в закладки. Надеюсь, книга поможет...Слушайте книгу.

Экологичное материнство слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг