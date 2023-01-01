Экологичное материнство. Как оградить своих детей от вредной химии. Екатерина Юсупова (книга, 2020) слушать онлайн

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Юсупова Екатерина (@amelyrain.eco) – профессиональный эколог и один из самых известных ЭКО- и ЗОЖ-блогеров в Инстаграме. К ее мнению прислушивается уже более 250000 человек! Свой экоблог Екатерина начала вести после рождения дочери Амелии, когда узнала, что даже многие детские товары не отвечают стандартам безопасности и крайне вредны для здоровья. Ей захотелось открыть людям горькую правду о составах товаров ежедневного потребления, и теперь в своем блоге она делает разборы составов и подборки натуральных альтернатив. В этой аудиокниге вы найдете массу уникальной полезной информации и огромное количество бесценных советов: · как подготовиться к беременности вам и вашему супругу · как оградить всю свою семью от вредных веществ, которые прячутся в косметике, бытовой химии, посуде, продуктах питания, лекарствах и витаминах · как отличить ЭКО- и БИО-товары от псевдополезной продукции · как выбрать для ребенка максимально безопасные для его здоровья игрушки и одежду · как подобрать безопасные стройматериалы и мебель для дома и т.д. «В век жестокой конкуренции и охоты за большей прибылью производителей, переизбытка рынка продукции, владельцы и технологи производств даже детских товаров стараются максимально удешевить сырье, не заботясь о здоровье покупателей! Если не мы, родители, то кто позаботится о безопасности и здоровье наших детей?» –Екатерина Юсупова, @amelyrain.eco «Я уже несколько лет подписана на блог Кати и каждый второй пост сохраняю в закладки. Надеюсь, книга поможет...Слушайте книгу.



Экологичное материнство слушать на видеосервисе Wink.