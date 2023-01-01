Экологически ориентированный минимализм. План по спасению себя и планеты. Стефани Мари Сефериан (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Минимализм —не синоним экономии, не модная прихоть и не причуда обеспеченных людей. Это сознательный выбор и эффективный подход к формированию экологичного образа жизни с меньшим количеством вещей. Чем меньше вещей вокруг, тем больше свободного пространства и времени, тем выше скорость принятия решений, тем более продуктивно проходит наш день. Общество потребления формирует у нас зависимость сначала от покупки, а затем и от хранения вещей. Но как часто то, на что уходят наши трудом заработанные деньги, совсем скоро оказывается на свалке? Избегая ненужных трат, мы не только экономим деньги и время, но и обретаем ясность ума и финансовую стабильность, чтобы плотнее заняться своим здоровьем, образованием и повышение качества жизни. Если вы только задумались о переходе к минималистическому образу жизни и не знаете, с чего начать, Стефани Сефериан познакомит вас с основными принципами экологически ориентированного минимализма и поможет сделать первые шаги в этом направлении. Автор предлагает пошаговый план, основанный на методах и практиках, большинство из которых она успешно применяет сама. Он включает все аспекты организации быта и образа жизни современного человека: от гардероба, детских игрушек и питания до использования пластика, потребления электроэнергии и нового, более экологичного типа мышления. И помните, что есть еще одно огромное преимущество жизни с меньшими затратами, который часто замалчивают (но только не автор этой книги): минимализм – это ключ к сохранению драгоценных ресурсов Земли и в конечном счете – к спасению нашей планеты.



Экологически ориентированный минимализм слушать на видеосервисе Wink.