WinkАудиокнигиЭкклезиаст. Песнь Песней. Притчи. Соломон Мудрый
Экклезиаст. Песнь Песней. Притчи. Соломон Мудрый (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература221 мин12+
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Сюжет
Соломон Мудрый прославился тонкостью ума и необычностью суждений. С его именем связано множество легенд, а его высказывания вошли в сокровищницу мировой афористики (Всe суета сует И это пройдет Время разбрасывать камни и время собирать камни Умножающий знание умножает печаль и многие другие). Соломон считается автором трех книг Ветхого Завета. «ЭККЛЕЗИАСТ» – философское осмысление различных сторон жизни. «СОЛОМОНОВЫ ПРИТЧИ» – наставления отца сыну, охватывающие самые разные моральные и общественно-бытовые явления. «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» – величайшее произведение мировой любовной лирики, занимающее в Библии совершенно особое место.
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