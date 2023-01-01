Экклезиаст. Песнь Песней. Притчи. Соломон Мудрый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Соломон Мудрый прославился тонкостью ума и необычностью суждений. С его именем связано множество легенд, а его высказывания вошли в сокровищницу мировой афористики (Всe суета сует И это пройдет Время разбрасывать камни и время собирать камни Умножающий знание умножает печаль и многие другие). Соломон считается автором трех книг Ветхого Завета. «ЭККЛЕЗИАСТ» – философское осмысление различных сторон жизни. «СОЛОМОНОВЫ ПРИТЧИ» – наставления отца сыну, охватывающие самые разные моральные и общественно-бытовые явления. «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» – величайшее произведение мировой любовной лирики, занимающее в Библии совершенно особое место.



Экклезиаст слушать на видеосервисе Wink.