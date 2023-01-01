Экклезиаст. Иов (часть 1). Дмитрий Добыкин (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Беседы кандидата богословия, секретаря кафедры библеистики Санкт-Петербургской Духовной Академии, Дмитрия Георгиевича Добыкина посвящены различным вопросам изучения Священного Писания: соотношение Писания и Предания, связь Ветхого и Нового Заветов, учение о Спасении, события воскресения Христова, чудеса в Ветхом и Новом Заветах. «С точки зрения Православной Церкви, Священное Писание Ветхого и Нового Заветов – это одно сверхъестественное Откровение Божие, оно едино. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорится об одном и том же Боге. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете одна и та же нравственность. Она может иметь какие-то исторические формы, но она одна и та же. Более того, и Ветхий, и Новый Заветы говорят о Христе. Ветхий скрыто, как пророчества, Новый открыто, ясно. Зачем нужно читать Ветхий Завет? Чтобы узнать больше о Христе, о Его миссии, о Его жертве. Чтобы узнать, как нам жить, в чём воля Божия. Чтобы узнать больше о Боге, какой Он, что Он хочет от человека, какова цель этого мира. Если не знать Ветхий Завет, многие вещи не понятны в Новом. Если не знать Новый Завет, многие вещи не понятны в Ветхом. У блаженного Августина есть такое высказывание: „Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий – в Новом открывается“».



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