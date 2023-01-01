Экипаж звездолёта «Сириус-Б» сообщает. Орис Орис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Данная книга является третьей из общего цикла «Внеземные Контакты» написанного Орисом Орис. Предстоящие десять-пятнадцать ближайших лет по прогнозам внеземлян обещают стать для человечества весьма познавательными и интересными. Мы увидим, как наша так называемая «непоколебимая реальность» буквально у всех на глазах начнёт стремительно переворачиваться «с ног на голову». Уже сейчас мир не кажется нам таким же прочным и нерушимым, как раньше. А очень скоро все мы станем свидетелями и непосредственными участниками всемирного Представления Хаоса и Смущения. Основы всех наших культурных, религиозных, философских и научных парадигм, неизменно служивших нам до сего времени в качестве образа «реального» Мира, в считанные годы дадут трещину и у нас на глазах начнут рушиться.



Экипаж звездолёта «Сириус-Б» сообщает слушать на видеосервисе Wink.