Екатерина Великая. Первая любовь Императрицы. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я забыл, что есть Сибирь», – записал в дневнике Станислав Понятовский после первой ночи с Екатериной, которая тогда еще не избавилась от ничтожного супруга. Этот бурный роман мог стать для нее самоубийством – но в отличие от своего фаворита Екатерина не боялась ни Сибири, ни мужа, ни черта, умела любить безоглядно, с риском для жизни, и готова была потерять от любви голову даже в буквальном смысле слова. О времена, о нравы! Великая княгиня бегает на свидания к любовнику, переодевшись в мужское платье наследник престола во всеуслышанье заявляет о неверности супруги, но ее фаворит оказывается не в Сибири, а на польском троне. А сама «изменщица» свергает мужа и примеряет корону Российской империи!



Екатерина Великая слушать на видеосервисе Wink.