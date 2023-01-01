Екатерина Медичи. Любовница собственного мужа. Наталья Павлищева
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Екатерина Медичи. Любовница собственного мужа. Наталья Павлищева

Екатерина Медичи. Любовница собственного мужа. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы591 мин16+

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Сюжет

Ее прозвали «Черной вдовой» и «Мадам Змея». Ее ославили как «отравительницу» и «чернокнижницу». Ее считают вдохновительницей чудовищной резни в Варфоломеевскую ночь. Но стоит взглянуть на судьбу Екатерины Медичи мало-мальски объективно и беспристрастно – и большинство этих обвинений рассыпаются в прах. «Безжалостная отравительница»? Но ни одно убийство, в котором ее подозревают, не доказано. Подстрекательство к Варфоломеевской бойне? Но католики небезосновательно считали свои действия вынужденной самообороной. «Черная вдова»? Но именно благодаря Екатерине французский двор приобрел присущий ему блеск, а французская кухня – изысканность. Это у нее на службе был «Эскадрон девиц», это она придумала панталоны и высокие каблуки, ввела моду на корсеты, мороженое и нюхание табака. Эта поразительная женщина дружила с Нострадамусом и… была любовницей собственного мужа! Овдовев, славилась строгостью поведения, но воспитала Генриха III, обожавшего переодеваться в женское платье и имевшего целый штат «миньонов», и Маргариту – ту самую «королеву Марго», с ранней юности скандально известную своими альковными похождениями… Книга также выходила под названием «Екатерина Медичи. Дела амурные».

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