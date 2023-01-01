Екатерина I. Василий Осипович Ключевский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Обращаюсь к изложению событий, следовавших за смертью Петра. Время от 1725 до 1762г. составляет особую эпоху, отличающуюся некоторыми новыми явлениями в нашей государственной жизни, хотя основы ее остаются прежние. Эти явления обнаруживаются тотчас по смерти преобразователя и стоят в тесной св�язи с некоторыми последствиями его деятельности. Мы знаем, как скудны были образовательные средства, созданные реформой, как ненадежны были подобранные Петром дельцы, которым он мог завещать продолжение своего дела, как мало сочувствия привлек он к этому делу в народе и даже в высшем обществе…»



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