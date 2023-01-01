Эгрегоры и система управления реальностью. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Построение системы внутренней и внешней свободы – кропотливый труд. Никто не подарит вам свободу, её нужно добывать, завоёвывать и отстаивать. Данная книга – серьёзное подспорье для тех, кто идёт по пути обретения прав – настоящих, а не данных взаймы. В первой части вы найдёте важную информацию об устройстве миросети и откроете для себя реальность со стороны управления ею. Систематизация собственных ценностей и убеждений в иной иерархии позволит изменить течение судьбы. Вторая часть посвящена эгрегорам как системным образованиям, которые управляют жизнью людей, подчиняя их себе. Можно ли этого избежать? Понять принцип и цель? Научиться управлять? Третья часть поможет в познании потоков сил и позволит вам увидеть мир, в котором выдалось жить, несколько шире. Увидеть и почувствовать течение силы, научиться взаимодействовать с нею – истинная свобода. Тот, кто познал её хоть раз, не сможет более хотеть ничего иного. Ищите свою силу, зовите её. Проявленная однажды, она откликнется снова. А найдя, больше не теряйте. Прежде чем вы откроете эту книгу, в должны знать следующее. В этом мире идут процессы, цель которых не вращается вокруг человека. И он, человек, лишь малая часть огромного организма сил. Постигнуть наш мир человеческому сознанию невозможно в одночасье – всему нужно учиться. Процесс обучения труден порой, но он нужен – в любой форме, в любом виде. Отрицание чего-либо всегда происходит от недостатка знаний, а невозможность принять познанное и найти ему применение – от недостатка любви. Это не вина человека, но необходимость научиться правильно смотреть на вещи. Не читайте эту книгу, если считаете иначе. Читайте эту книгу, если согласны.



Эгрегоры и система управления реальностью слушать на видеосервисе Wink.