Егор Булычов и другие. Аудиоспектакль. Максим Горький (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль МХАТ им. Горького. Пьеса написана с совершенно новаторских драматургических позиций. Сюжет – в его каноническом драматургическом понимании – отсутствует. Ни одна из сюжетных линий – история сватовства Шуры и Тятина, раздел имущества Булычова между родственниками, интриги Достигаева – не играет ровно никакой роли в содержании пьесы. Ее сущность, ее внутренний, глубокий смысл составляет рассмотрение кризисных ситуаций характера в кризисной исторической ситуации. В центре пьесы – могучий, своеобразнейший, талантливый русский человек, крупнейший лесопромышленник Егор Булычов. Идея пьесы – определение цели и смысла существования человеческой личности, рассмотрение ее многосложных и разносторонних связей с миром. Егор Булычов переживает трагический разлад с самим собой, с миром, который его окружает, с великой социальной несправедливостью, которой отдана вся жизнь. Фабула пьесы – история болезни Булычова – болезнь несправедливого общества, лишенного высоких нравственных идеалов. В этом смысл и цель драмы, разыгравшейся зимой 1917 года в старинном русском городе Костроме. В письме М. Горькому, датированном 22 декабря 1932 года, В. И. Немирович-Данченко писал, что «… давно не читал пьесы такой пленительной. Право, точно Вам только что стукнуло 32 года! До того свежи краски. Молодо, ярко, сочно, жизненно, просто,– фигуры как из бронзы… И при всём том,– это уже от 60-летнего возраста и это уже на пятнадцатом году: – мудро, мудро, мудро! Бесстрашно, широкодушно. Такая пьеса, такое мужественное отношение к прошлому, такая смелость правды. И опять: молодо, свежо и – пленительно… Все образы до единого замечательно ярки… «Сцены»? Нет! Сценами привыкли называть нечто, что – не пьеса. Это цельное драматическое произведение,– но больше пьесы. Это надо назвать как-то иначе.»



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