WinkАудиокнигиЭгоист. Ви Киланд
Эгоист. Ви Киланд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы578 мин18+
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Сюжет
Когда Эмери и Дрю впервые встретились, Эмери решила, что он вор, незаконно вломившийся в чужой офис, а Дрю назвал ее чокнутой. Они долго спорили, кто из них первый вызовет полицию, но в пылу ссоры у Эмери слетела юбка, и их отношения перешли на новый уровень. С тех пор они вынуждены работать бок о бок. У Эмери противоречивое мнение о Дрю: иногда он кажется ей законченным эгоистом, а иногда – самым заботливым мужчиной на свете. И ее это чертовски бесит.
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