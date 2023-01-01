Эгоист. Ви Киланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда Эмери и Дрю впервые встретились, Эмери решила, что он вор, незаконно вломившийся в чужой офис, а Дрю назвал ее чокнутой. Они долго спорили, кто из них первый вызовет полицию, но в пылу ссоры у Эмери слетела юбка, и их отношения перешли на новый уровень. С тех пор они вынуждены работать бок о бок. У Эмери противоречивое мнение о Дрю: иногда он кажется ей законченным эгоистом, а иногда – самым заботливым мужчиной на свете. И ее это чертовски бесит.



Эгоист слушать на видеосервисе Wink.