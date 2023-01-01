Его желанный триумф. Шэрон Кендрик (книга, 2020) слушать онлайн

Джейн Смит работает в архиве посольства Кафалы в Лондоне. Она – обычная скромная девушка с хорошим образованием и заурядной внешностью. Ее жизнь проходит среди книг и древних манускриптов. Однажды Джейн получает странное предложение – вступить в краткосрочный фиктивный брак с правителем Кафа�лы, высокомерным и гордым человеком, которого она презирает. Испытывая серьезные финансовые трудности, Джейн соглашается на сделку, но уже через несколько дней начинает раскаиваться в своем решении…



Его желанный триумф слушать на видеосервисе Wink.