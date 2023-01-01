Его величество король. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Его величество король ложился спать. И бедная, терпеливая мисс Биддэмс, которая скромно публиковалась, как „молодая особа из Европы, умеющая ухаживать за маленькими детьми“, должна была присутствовать до окончания королевских капризов. Его величество владел соответствующим его положению искусством забывать кого-нибудь из своих многочисленных маленьких друзей при молитве, и, из боязни прогневать Бога, он раз пять в вечер принимался молиться сызнова. Его величество король верил в действие молитвы, как верил в Чимо, терпеливую болонку, или в мисс Биддэмс, которая могла достать ему ружье „с настоящими“ пистонами с самой верхней полки шкафа в детской…»



Его величество король слушать на видеосервисе Wink.