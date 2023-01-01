Его третья жертва. Хелен Даррант (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На болотах найдено тело мужчины, на руке которого печать – китайский символ прощения. На счету полицейских уже пять нераскрытых убийств. Один и тот же почерк, никакой связи между жертвами. Белла Ричардс близко знала убитого. Переехав в эти места со своим пятилетним сыном, она начала новую жизнь. Очевидно, что она не находит себе места от горя, но не желает рассказать полиции все, что знает. Детектив Тэлбот Дайсон хочет поручить дело своему лучшему сотруднику. Это инспектор Мэтт Бриндл, но он вне игры. Во время последней облавы на преступника он был тяжело ранен, а его сержант погиб. Тем не менее ему приходится стать частью расследования и решить, хочет ли он вернуться к своей прежней жизни. Что на самом деле связывает жертв и кто будет следующим?



Его третья жертва слушать на видеосервисе Wink.