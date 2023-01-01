Его снежная ведьма. Екатерина Азарова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Быть неправильной снежной ведьмой то еще испытание. И все же, несмотря на вредный характер, именно мне досталась честь открыть День зимнего солнцестояния. Но я и предположить не могла, что найдется безумец, который меня похитит. Он утверждает, что согласно древнему договору я должна выйти замуж, а он обязан доставить меня к будущему мужу, с чем я категорически не согласна. И если надо заключить с похитителем новую сделку, я готова. Главное– не влюбиться при этом и остаться в живых.



Его снежная ведьма слушать на видеосервисе Wink.