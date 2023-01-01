Его чужая жена. Екатерина Каблукова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Его чужая жена – фантастический роман Екатерины Каблуковой, жанр любовное фэнтези. Брак, обещавший быть счастливым, не удался. Муж, обещавший быть любящим, предал и превратил жизнь Денизы в ад. Требование родить наследника повергает в ужас, и даже древняя магия не в силах помочь. Встреча с незнакомцем на берегу моря меняет все. Денизе придется выбрать между честью и свободой. Или же… счастье все-таки возможно?



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